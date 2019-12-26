Додон призвал представителей Приднестровья в парламенте Молдавии быть активнее

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал двух представителей приднестровского региона в парламенте страны активнее отстаивать позицию жителей непризнанной республики. Такое заявление Додон сделал в четверг, отвечая на вопросы граждан в эфире телеканала "Первый в Молдове".

"Я хочу им дать совет быть более активными: чтобы они ездили на левый берег [Днестра], чтобы они встречались с людьми, доносили до парламента [Молдавии] мнение жителей Приднестровья", - сказал президент.

В феврале в Молдавии впервые прошли парламентские выборы по смешанной системе. Если прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам, то новая система предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. В итоге в парламент впервые прошли два представителя непризнанного Приднестровья (Александр Олейник и Виталий Евтодиев), один депутат от Гагаузской автономии, еще три одномандатных округа были отведены для проживающих за границей.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Стабильность в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.