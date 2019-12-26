Президент Колумбии объявил об увеличении минимальной зарплаты до $300

БОГОТА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке принял решение поднять минимальную заработную плату в стране на 6%, в 2020 году она составит 980 657 колумбийских песо в месяц (примерно $299). Соответствующее заявление он сделал в четверг во время выступления в городе Картахена.

"Мы приняли решение подписать указ об увеличении минимальной заработной платы. На 6% увеличится зарплата и на 6% транспортная субсидия. Итого это составит около 980 тыс. песо", - заявил президент, чьи слова приводит его пресс-служба.

Дуке также добавил, что его правительство будет добиваться введения дополнительных премий для граждан. "Мы собираемся приложить усилия для этого. <...> Мы хотим, чтобы семьи в Колумбии имели все более и более приличный доход", - подчеркнул он.

В 2019 году минимальная заработная плата в Колумбии составляла 828 116 песо (около $252,5).