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Акции протеста в Колумбии

Президент Колумбии объявил об увеличении минимальной зарплаты до $300

Правительство будет добиваться введения дополнительных премий для граждан, добавил Иван Дуке

БОГОТА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке принял решение поднять минимальную заработную плату в стране на 6%, в 2020 году она составит 980 657 колумбийских песо в месяц (примерно $299). Соответствующее заявление он сделал в четверг во время выступления в городе Картахена.

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"Мы приняли решение подписать указ об увеличении минимальной заработной платы. На 6% увеличится зарплата и на 6% транспортная субсидия. Итого это составит около 980 тыс. песо", - заявил президент, чьи слова приводит его пресс-служба.

Дуке также добавил, что его правительство будет добиваться введения дополнительных премий для граждан. "Мы собираемся приложить усилия для этого. <...> Мы хотим, чтобы семьи в Колумбии имели все более и более приличный доход", - подчеркнул он.

В 2019 году минимальная заработная плата в Колумбии составляла 828 116 песо (около $252,5).

Теги
КолумбияДуке, ИванАкции протеста в Колумбии
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