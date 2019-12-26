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Глава МИД Боливии назвала абсурдной жалобу Мексики в суд ООН

Временные власти Боливии отрицают возможность вторжения боевиков на территорию посольства Мексики

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря. /ТАСС/. Решение правительства Мексики обратиться в Международный суд ООН с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, окруживших посольство республики в Ла-Пасе, является абсурдным. Такое мнение высказала в четверг глава МИД Боливии Карен Лонгарик в интервью радиостанции Erbol.

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"Это абсурдно, это ошибка и это несерьезно", - сказала она.

По словам Лонгарик, власти Мексики сами просили усилить охрану посольства. "Посольство Мексики жалуется на увеличение числа охранников у здания дипломатического представительства страны, я хочу заметить, что 19 и 29 ноября посольство Мексики через обращения в МИД Боливии просило усилить меры безопасности", - утверждает Лонгарик.

Ранее в четверг министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико обратится в Международный суд ООН, так считает, что существует угроза вторжения боливийских силовиков на территорию мексиканского посольства в Ла-Пасе, где получили убежище несколько бывших министров Боливии. Временные власти Боливии отрицают возможность вторжения.

Теги
БоливияМексикаЭбрард, Марсело
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