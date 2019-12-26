Пушилин назвал "вбросом" сообщения об отмене соцвыплат лицам без паспортов ДНР или России

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) не намерены приостанавливать социальные выплаты жителям, не имеющим республиканских или российских паспортов. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе телевизионной прямой линии с жителями Донбасса.

"Это вброс: никакие выплаты приостановлены не будут. Просьба информацию брать из официальных источников, а не в социальных сетях", - сказал Пушилин на прямой линии, которую транслируют в прямом эфире местные телеканалы "Первый республиканский", "Юнион" и "Оплот".

Как отмечает Донецкое агентство новостей (ДАН), прошедшей осенью в интернете распространились слухи о том, что с 2020 года пенсии и социальные выплаты якобы смогут получать только жители ДНР, оформившие паспорта республики или России.

Отмена комендантского часа

Власти ДНР рассмотрят возможность полной отмены комендантского часа, заявил Пушилин.

Ранее, 23 декабря, Пушилин выпустил указ о временной отмене комендантского часа в период с новогодней ночи до утра 8 января. До этого действие комендантского часа в республике никогда не приостанавливалось на столь продолжительный срок.

"Мы должны <...> оценить ситуацию с правонарушениями - будет ли рост числа нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения. <…> Данный эксперимент покажет, насколько мы готовы к полной отмене комендантского часа", - сказал глава ДНР.

Комендантский час в ДНР был введен после начала военных действий в Донбассе в 2014 году. Сейчас ограничение на перемещение транспорта и пешеходов в республике действует с 23:00 до 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Гимн России

Пушилин поддерживает предложение о ежедневной трансляции гимна России в эфире местных радиостанций.

"Моя позиция давно всем ясна, в какую сторону я смотрю - тоже. Что касается [российского] гимна на радиостанциях, я не вижу никаких препятствий", - сказал Пушилин, комментируя соответствующую инициативу.

По данным ДАН, перед эфиром администрация Пушилина получила более 3000 вопросов от жителей Донбасса, а также Украины, России и других стран.