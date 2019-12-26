Лидер оппозиции в Черногории заявил, что протестующие заблокировали большинство городов

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане Черногории, протестующие против принятия закона о свободе вероисповедания, заблокировали большинство городов страны, приморские области и ключевые магистрали. Об этом ТАСС сообщил в четверг один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич.

"Блокировано Черногорское Приморье, блокированы города Беране, Биело-Поле, Плевля, блокирована Подгорица. Заблокированы дороги в направлении Никшича. Можем свободно сказать, что в этот момент заблокировано большинство городов Черногории. Мы хотим, чтобы нашелся компромисс и чтобы не изымалось имущество Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории", - заявил Мандич.

"Наши дальнейшие планы заключаются в том, чтобы всеми силами, которыми мы располагаем, остановить принятие закона о свободе вероисповедания, который направлен против православия. Удастся нам это или нет, зависит от граждан Черногории, которых мы призвали выйти на улицы. Если будет достаточно большое число граждан, мы остановим принятие этого закона, если нет, он пройдет", - заявил политик.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент ставить проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на голосование сегодня, Мандич ответил: "Вокруг этого идут большие споры, есть очень много предложений. Власть хотела как можно раньше голосовать за это. Но существует очень много предложений, поэтому сомневаюсь, что это случится сегодня вечером".

Национальное телевидение Черногории сообщает лишь о многочасовой блокаде города Беране, где граждане перекрыли стратегически важный перекресток горных дорог, что привело к огромным пробкам по четырем направлениям. В то же время пресс-служба "Демократического фронта" в Facebook публикует видеоснимки и фотографии блокады дорог и улиц в разных городах страны, включая Герцег-Нови и Биело-Поле. Согласно последним данным пресс-службы оппозиционного движения, протестующие заблокировали стратегически важный Джурджев мост через Тару, соединяющий дороги между городами Мойковац, Жабляк и Плевля в северной части страны.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.