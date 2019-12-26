Полиция Черногории начала задержания протестующих против закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция Черногории начала задержания граждан, протестующих против принятия парламентом закона о свободе вероисповедания, предусматривающего изъятие собственности Сербской православной церкви. Об этом сообщил в четверг портал IN4S .

Сообщается, что первые задержания начались на Джурджевом мосту через реку Тару. Этот стратегически важный объект, соединяющий дороги между городами Мойковац, Жабляк и Плевля в северной части страны, протестующие заблокировали в знак несогласия с новым законом. Акцию протеста возглавляет один из епископов Сербской православной церкви в Черногории Методий и другие священники. Портал отмечает, что после задержания активистов протестующие вызвали подмогу из города Плевля, расположенного в 35 км.

Ранее один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич заявил ТАСС, что протестующие заблокировали большинство городов Черногории.