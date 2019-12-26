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Редактор русского ТВ в Латвии считает, что журналистика на русском языке в стране исчезает

Екатерина Сафронова рассказала о закрытии СМИ, в которых она работала ранее

РИГА, 26 декабря. /ТАСС/. Русскоязычная журналистика в Латвии исчезает. Такое мнение выразил в четверг главный редактор русского вещания телеканала LTV7 Екатерина Сафронова.

"Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид", - сказала она в эфире радио Baltkom.

По словам Сафроновой, 15 лет назад она начала путь в журналистике в газете, которой больше не существует. Также прекратили существование еще одна газета и телеканал, в которых она работала ранее.

"Мы - исчезающий вид, поэтому нам так больно, когда мы слышим, что на нас не надо тратить государственные деньги, не надо тратить на нас время", - добавила она.

Ранее руководитель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш выступил против того, чтобы государство финансировало программы на русском языке в общественных СМИ страны.

Теги
Латвия
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