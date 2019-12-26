Додон: Молдавию ждут досрочные выборы, если парламент отправит в отставку правительство

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Молдавию ждут досрочные выборы в парламент, если проевропейские партии отправят в отставку правительство Иона Кику. Об этом в интервью телеканалу N4 заявил в четверг президент страны Игорь Додон, который по конституции выдвигает кандидатов в премьеры.

"Падение правительства Кику повлечет за собой досрочные выборы в парламент. Если кто-то этого добивается, включая демократов, то пусть берет на себя ответственность, и мы пойдем на досрочные выборы. Я считаю, что стране эти выборы не нужны", - сказал Додон, комментируя инициативу проевропейских партий.

Отправить в отставку действующий кабинет призывают депутаты Партии действия и солидарности экс-премьера Майи Санду и "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП) во главе с бывшим вице-премьером Андреем Нэстасе. Для этого им необходимы голоса депутатов оппозиционной Демократической партии Молдовы (ДПМ). Как считает президент, оказавшая поддержку правительству Кику ДПМ не пойдет на такой шаг, так как не готова к досрочным выборам в следующем году.

Санду была назначена премьером в июне этого года при поддержке ПДП и Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая выступает за восстановление отношений с Россией. К такому сотрудничеству они прибегли с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, который возглавлял контролировавшую власть в стране ДПМ. Плахотнюк, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти, покинул республику. В ноябре демократы поддержали ПСРМ, которая инициировали вынесение вотума недоверия правительству Санду.