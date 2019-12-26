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Суд в США отказался приостановить рассмотрение обвинений против турецкого Halkbank

Судья счел необоснованным аргумент о том, что публичное разбирательство нанесет урон экономике Турции

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство турецкого государственного банка Halkbank о том, чтобы временно прекратить рассмотрение выдвинутых против него обвинений в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Об этом говорится в постановлении судьи Ричарда Бермана, опубликованном в четверг на сайте суда Южного округа.

Он пояснил, что рассмотрел ходатайство турецкого банка, датированное 17 ноября, а также возражения, изложенные Министерством юстиции США 19 декабря. "Мы просто констатируем, что суд отвергает попытки Halkbank избежать или отсрочить соответствующие процессуальные действия окружного суда", - отметил Берман, напомнив о том, что представители турецкого финансового учреждения уже дважды игнорировали предписания о явке на заседания американского суда.

Судья счел необоснованным аргумент Halkbank о том, что публичное разбирательство в США нанесет урон экономике Турции, отпугнет клиентов и негативно скажется на состоянии отношений этой страны с Соединенными Штатами. "Halkbank при этом не обратил внимание на то, что возникновение экономических проблем [на которые он ссылался в ходатайстве] предшествовало официальному обвинительному заключению. Halkbank, если решит быстро ответить на уголовные обвинения, способен тем самым в наилучшей степени минимизировать экономический и репутационный урон", - утверждает Берман.

Дело против сотрудника Halkbank

В середине октября Минюст США предъявил обвинения Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. По утверждению властей США, финансовый институт в период с 2012 года по 2016 год содействовал Ирану "в получении доступа к финансовой системе США". Банк также якобы помогал властям в Тегеране получать прибыль от продажи нефти и газа, а также приобретать золото.

По сведениям властей США, иранские власти располагали счетами в Halkbank, на которых хранились миллиарды долларов. В общей сложности через Halkbank якобы в интересах Ирана прошли около $20 млрд. В этой деятельности, по данным ведомства, также были задействованы некие структуры в Объединенных Арабских Эмиратах.

В январе 2018 года суд в Нью-Йорке признал заместителя председателя Halkbank Хакана Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Позже власти США согласились передать Атиллу в Турцию.

Анкара неоднократно выступала с острой критикой в адрес Вашингтона из-за дела, по которому проходил Атилла. Турецкие власти отмечали, что дело против него нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Президент Турции Тайип Эрдоган называл судебный процесс над банкиром в США попыткой оказания давления на республику.

Теги
СШАИранТурцияОАЭЭрдоган, Реджеп Тайип
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