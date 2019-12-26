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Политический кризис в Боливии

Власти Боливии отказались обсуждать с Мексикой ситуацию вокруг посольства

Мехико продолжит призывать Ла-Пас к диалогу

МЕХИКО, 26 декабря. /ТАСС/. Представители боливийских властей отказались встречаться с мексиканскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter Эфраин Гуадаррама, руководитель Главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики.

"МИД Мексики и посол [Мексики в Боливии] Мария Тереза Меркадо сегодня попросили встретиться с временной поверенной в делах Боливии [в Мехико Сильвией Монтесинос] и госпожой Карен Лонгарик (главой МИД Боливии в переходном правительстве - прим. ТАСС) соответственно, - говорится в записи. - Несмотря на это, посольство Боливии в Мексике встречу отменило. Мексика продолжит призывать Боливию к диалогу".

Правительство Мексики во вторник потребовало от Боливии обеспечить неприкосновенность дипломатического представительства в Ла-Пасе и возложило на руководство Боливии ответственность "за любые действия, которые могут нанести вред посольству, его аккредитованным сотрудникам и всем, кто находится под защитой мексиканского государства в этой стране". На территории дипломатического представительства получили убежище несколько боливийских экс-министров, в отношении которых новые власти страны выдали ордера на арест.

Ранее в четверг глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе. Лонгарик назвала такое решение ошибочным и абсурдным, отметив, что власти Мексики сами просили усилить охрану дипломатического представительства.

Теги
БоливияМексикаЭбрард, МарселоПолитический кризис в Боливии
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