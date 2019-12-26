Додон предложил назначить выборы президента Молдавии на 8 ноября 2020 года

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил назначить следующие выборы президента страны на 8 ноября 2020 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу N4 в четверг.

"Я предлагаю назначить следующие выборы на 8 ноября. Мне кажется, что это хорошая дата, [будет] тепло и нормальная погода. <...> Избирательная кампания начинается за 60 дней, то есть 8 сентября. Хороший вариант", - сказал Додон.

Он отметил, что еще не принял решение баллотироваться на следующий срок, пообещав озвучить его в июле-августе. Вместе с тем Партия социалистов Республики Молдавии (ПСРМ) уже заявила о поддержке кандидатуры Додона. Также партия и президент высказались за сохранение всенародных выборов президента.

Молдавия вернулась к всенародным выборам президента в 2016 году. Это произошло после решения Конституционного суда страны, который признал незаконной реформу 2000 года. Тогда парламент пытался ограничить властные полномочия занимавшего пост главы государства Петра Лучинского. Как считают аналитики, эти изменения послужили причиной серии политических кризисов в стране, когда депутаты не могли избрать президента.

Согласно местным законам, дату выборов президента назначает парламент.