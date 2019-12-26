Пушилин: военное давление Украины на Донбасс увеличилось с приходом Зеленского к власти

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Интенсивность актов агрессии со стороны украинских силовиков в Донбассе с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского лишь увеличилась. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе телевизионной прямой линии.

Казалось бы, да, но нет:

Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

"Мы не наивные люди и прекрасно понимаем, чего стоит нынешняя, новая киевская власть. Статистика по количеству обстрелов, разрушений инфраструктуры, ранений, а также гибели мирных граждан превышает показатели при Петре Порошенко. При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отметил, что, несмотря на деструктивную политику украинской стороны, республика остается приверженной процессу мирного урегулирования на переговорах в Минске и должна максимально использовать эту международную площадку.

"Разговаривать нужно. Разговаривать нужно даже с врагом, оппонентом, чтобы прийти к решению острых вопросов", - подчеркнул Пушилин. В частности, он отметил значимость минских переговоров для проведения обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом, который, согласно декларации саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), должен состояться до конца года.