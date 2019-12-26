Пентагон: США будут следить за морскими учениями России, Китая и Ирана

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.

"Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран <...>. Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях", - отметил он.

В четверг официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь сообщил, что трехсторонние морские учения будут проходить с 27 по 30 декабря в Оманском заливе.