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Акции протеста в Ираке

Парламентская коалиция обвинила президента Ирака в нарушении присяги и конституции

"Аль-Бинаа" заявила о попытках обойти основной закон

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Совете представителей (парламент) Ирака коалиций "Аль-Бинаа" обвинила в четверг президента страны Бархама Салеха в нарушении конституции, потребовав привлечь его к ответственности. Об этом, как передает новостной портал Shafak News, говорится в распространенном блоком заявлении.

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Ранее в четверг Салех направил послание в парламент, в котором заявил о готовности уйти в отставку в связи с невозможностью исполнять в нынешних политических условиях свои обязанности. Кроме того, он отказался поручать формирование нового правительства Асааду аль-Идани, уже третьему по счету выдвиженцу от "Аль-Бинаа", в который входят считающиеся проиранскими блоки экс-премьера Нури аль-Малики "Государство закона" и "Фатх" командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири.

"С первого дня объявления результатов парламентских выборов 2018 года мы стремились к компромиссу, чтобы сохранить гражданский мир и избежать кризисов и проблем, которые могли омрачить радость иракцев после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - отмечается в коммюнике. - Однако когда президент республики стал напрасно тратить время, рассылая свои послания той или иной стороне и не придерживаясь конституционных сроков, нам пришлось предоставить неоспоримые доказательства того, что мы являемся самым многочисленным парламентским блоком, чем и руководствовались, выдвигая нашего кандидата".

В заявлении указывается, что Салех однозначно обещал поручить ему формирование правительства. "Однако мы были удивлены, когда президент упорно продолжал идти против конституции и не назначил кандидатуру от крупнейшего блока под предлогом того, что ее отклонили некоторые политические силы, - указали в "Аль-Бинаа". - Категорически отвергаем любые оправдания или попытки обойти основной закон, что, особенно когда это делает тот, кто должен быть его защитником, толкает государство к хаосу".

В коалиции предупредили, что подобная ситуация приведет к результатам, которые "несовместимы с требованиями демонстрантов и общественности". "Парламент должен принять необходимые юридические процедуры против президента, отступившего от присяги и нарушившего конституцию", - подчеркивается в обращении блока.

Теги
ИракСалех, БархамАкции протеста в Ираке
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