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Президенты США и Египта призвали стороны конфликта в Ливии принять меры для его разрешения

Ранее в Правительстве национального согласия Ливии заявили, что были вынуждены заключать соглашения с Турцией и просить у нее военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора согласились с тем, что стороны конфликта в Ливии должны срочно принять меры для его разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Стороны должны принять срочные меры для разрешения конфликта, пока ливийцы не лишились контроля [в пользу] иностранных действующих лиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи, а 12 декабря объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве за столицу".

Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив на прошлой неделе об активизации подписанного 27 ноября с Турцией меморандума о сотрудничестве в военной сфере, что позволяет запрашивать у нее технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

Как заявил в понедельник Сарадж, его кабмин вынужден был заключать соглашения с Анкарой и просить у нее военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи. Ранее в четверг сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган окончательно утвердил меморандум. Позднее во время выступления в Анкаре он указал, что намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию, если поступит "соответствующее приглашение" со стороны триполийского кабмина.

Теги
СШАТурцияЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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