В Черногории противники закона о вероисповедании начали марш на Подгорицу

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей города Никшич выдвинулись протестным маршем к столице страны Подгорице. Об этом сообщил ТАСС в пятницу один лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич.

"Множество людей из разных городов Черногории вышли на улицы. Черногорское парламентское большинство отказалось принимать предложения (к закону о свободе вероисповедания - прим. ТАСС), которые предложила Черногорско-Приморская митрополия, и сейчас ситуация дополнительно накаляется. Из Никшича на Подгорицу вышли несколько тысяч человек, в настоящий момент они в тоннеле Будош возле Никшича, еще несколько тысяч человек находятся в Подгорице возле Скупщины", - заявил Мандич.

Как сообщил корреспонденту ТАСС один из участников шествия, "несколько тысяч жителей Никшича прорвали полицейские ограждения и пешком двинулись на Подгорицу". Расстояние между городами составляет около 50 километров. Ранее портал "Виести" опубликовал видео из Никшича, на котором запечатлена толпа людей с зажженными файерами.

Полиция Черногории в четверг оцепила правительственный квартал Подгорицы, чтобы не допустить акций протеста у здания парламента. В ответ лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич призвал сторонников выходить на улицы и трассы и перекрывать их. В беседе с корр. ТАСС он сообщил, что протестующие блокировали большинство городов страны. Протестами охвачены города Бар, Котор и туристическая столица Черногории Будва, последним к акции присоединился второй по величине город Черногории Никшич, являющийся крупным промышленным центром.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.