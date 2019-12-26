{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Черногории противники закона о вероисповедании начали марш на Подгорицу

Их насчитывается несколько тысяч

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей города Никшич выдвинулись протестным маршем к столице страны Подгорице. Об этом сообщил ТАСС в пятницу один лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич.

"Множество людей из разных городов Черногории вышли на улицы. Черногорское парламентское большинство отказалось принимать предложения (к закону о свободе вероисповедания - прим. ТАСС), которые предложила Черногорско-Приморская митрополия, и сейчас ситуация дополнительно накаляется. Из Никшича на Подгорицу вышли несколько тысяч человек, в настоящий момент они в тоннеле Будош возле Никшича, еще несколько тысяч человек находятся в Подгорице возле Скупщины", - заявил Мандич.

Как сообщил корреспонденту ТАСС один из участников шествия, "несколько тысяч жителей Никшича прорвали полицейские ограждения и пешком двинулись на Подгорицу". Расстояние между городами составляет около 50 километров. Ранее портал "Виести" опубликовал видео из Никшича, на котором запечатлена толпа людей с зажженными файерами.

Полиция Черногории в четверг оцепила правительственный квартал Подгорицы, чтобы не допустить акций протеста у здания парламента. В ответ лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич призвал сторонников выходить на улицы и трассы и перекрывать их. В беседе с корр. ТАСС он сообщил, что протестующие блокировали большинство городов страны. Протестами охвачены города Бар, Котор и туристическая столица Черногории Будва, последним к акции присоединился второй по величине город Черногории Никшич, являющийся крупным промышленным центром.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияДжуканович, Мило
Реклама на ТАСС
WP: Трамп присматривает возможную замену Помпео
Однако речь не идет о планах уволить госсекретаря - замена рассматривается на случай, если сам Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС