СМИ: в здании парламента Черногории распылили слезоточивый газ

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Слезоточивый газ был распылен во время заседания парламента Черногории, обсуждавшего принятие закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщил в пятницу канал RTCG.

По его данным, газ был распылен после того, как правящая коалиция проголосовала за вынесение законопроекта о свободе вероисповедания на окончательное голосование в неизменном виде.

Лидер оппозиции Андрия Мандич призвал спикера парламента прервать заседание и дать возможность депутатам обсудить все предложения к законопроекту. Спикер Иван Брайович отказался перенести заседание на следующий день и рассматривать каждую поправку к законопроекту по отдельности. Вместо этого он поставил на голосование три поправки, которые не были приняты большинством голосов. После этого заседание парламента было прервано "на перерыв по техническим причинам", депутаты покинули зал заседаний.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог. Обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов по всей стране.