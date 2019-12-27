Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. Прямая трансляция голосования велась в пятницу на сайте Скупщины - 81-местного парламента страны.

В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви, проголосовал 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. Таким образом документ был принят простым большинством голосов.

Депутаты от оппозиционного "Демократического фронта" ранее потребовали доработки текста в диалоге с СПЦ. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. После этого оппозиция заявила, что не позволит провести голосование по документу. В зал заседаний полетел баллончик со слезоточивым газом, а после этого началась массовая потасовка.

Полиция задержала всех депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней. После этого депутаты правящей коалиции провели голосование по каждому из предложенных СПЦ поправок к законопроекту, отвергнув все 117 замечаний. Затем было назначено рассмотрение всего законопроекта, который в итоге был принят после более чем 16 часов работы парламента.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.