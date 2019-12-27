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Выборы президента США - 2020

CNBC: Блумберг отказался от денег спонсоров для предвыборной кампании

По данным телеканала, он заявил, что намерен финансировать ее за свой счет

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии намерен снискать поддержку влиятельных спонсоров, но отказывается принимать от них пожертвования. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Блумберг изложил план ведения предвыборной борьбы 19 декабря на закрытой встрече с 90 предпринимателями, включая руководителей нью-йоркских частных компаний. Среди них - инвестор Блэр Эффрон, член руководства инвестиционной группы Blackstone Джонатан Грей, магнат в области недвижимости Уильям Рудин, основатель консалтинговой компании Signum Global Чарльз Майерс и жена бывшего гендиректора системы безналичных платежей American Express Кена Ченолта. Ряд участников встречи поддерживают других претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Эффрон, например, недавно объявил о решении стать спонсором бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Согласно публикации, миллиардер Блумберг заверил предпринимателей, что намерен финансировать свою предвыборную кампанию за собственный счет. При этом он выразил заинтересованность в том, чтобы представители крупного бизнеса оказали ему поддержку своим влиянием прежде всего в предпринимательском сообществе. Экс-мэр рассказал о планах сосредоточить усилия на Пенсильвании, Висконсине, Огайо и Мичигане - четырех штатах, где демократы уступили республиканцам на президентских выборах 2016 года. Кроме того, Блумберг ставит задачу раньше своих соперников упрочить позиции во всех 17 штатах, где в "супервторник", 3 марта, пройдут выборы делегатов на национальные съезды.

Представитель предвыборного штаба бывшего мэра Марк Лавогна сообщил телеканалу, что данная встреча действительно имела место и была посвящена поддержке Демократической партии и методам достижения успеха в гонке. "Майк разъяснил многочисленной и многообразной группе политически активных нью-йоркцев, как он может стать кандидатом [в президенты США от демократов] и почему у него выше шансы для нанесения поражения Дональду Трампу. Во-вторых, надо было объяснить, зачем нужно помогать Демократической партии устранить финансовое превосходство Трампа и республиканцев по всей стране", - сказал он.

О кандидате

Блумберг вступил в президентскую гонку в конце ноября. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах. Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $55,9 млрд.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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