СМИ: полиция в Гонконге за три дня задержала свыше 300 протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция в Гонконге задержала в общей сложности 310 участников беспорядков за последние три дня. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Демонстранты из числа молодежи устроили акции протеста в торговых центрах в туристических районах города. Некоторые из них вели себя спокойно, другие пытались устраивать беспорядки. Полицейские применяли для разгона групп радикалов слезоточивый газ, резиновые дубинки и перцовые баллончики. 105 человек были задержаны во вторник вечером в ходе несанкционированного митинга близ главного полицейского управления в районе Ван Чай.

Глава местной администрации Кэрри Лам осудила действия протестующих и выразила сожаление в связи с тем, что "их эгоистическое поведение омрачило радость от праздника" Рождества.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.