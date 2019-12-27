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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Закон о свободе вероисповедания "взорвал" Черногорию и сплотил оппозицию

Принятый документ предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви
Описание
© AP Photo/Risto Bozovic

БЕЛГРАД, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Парламент Черногории в ночь с четверга на пятницу принял законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Рассмотрение этого документа, вызвавшее волну общественного недовольства, сплотило непримиримых политических оппонентов и вылилось в многотысячные протесты по всей стране.

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Принятый документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Ранее законодательный комитет черногорского парламента, несмотря на протесты верующих, признал законопроект конституционным, открыв путь к голосованию.

Вопреки истории

Последние 15 лет истории Черногории убедили лидера страны Мило Джукановича, что при должной подготовке народ примет любые перемены политического курса.

Народ Черногории смирился с массовыми подтасовками 2006 года, когда Джуканович вывел страну из состава союзного государства с Сербией. Затем, вопреки духу исторического развития страны и трагическим событиям 1999 года, когда Черногорию бомбили самолеты Североатлантического альянса, власти втянули страну в НАТО и ввели санкции против России.

Завершающим этапом переформатирования страны атеист Джуканович считал решение церковного вопроса. Черногорцев, принадлежащих к СПЦ, он решил по украинскому сценарию "обратить в новую веру". Для этого была использована НПО "Черногорская православная церковь", которую объявили "истинной и исторической" церковью Черногории.

Гром среди ясного неба

Подготовка законопроекта проходила при пассивной реакции граждан. На летний молитвенный собор в защиту Сербской православной церкви пришло по разным оценкам от 5 до 10 тыс. человек, что немало для 600-тысячной Черногории, но и не много, учитывая, что поклониться почитаемому черногорскому святому - Василию Острожскому - в начале мая приходит свыше 100 тыс. человек. Повторный собор 21 декабря в городе Никшич собрал по разным оценкам от 6 тыс. до 20 тыс. верующих. Следует отметить, что митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий использовал в этом случае "тяжелую артиллерию", приняв решение привезти в Никшич мощи Василия Острожского. Его почитают католики, мусульмане и даже атеисты.

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Сюрпризы последовали и от оппозиционных лидеров Андрии Мандича и Милана Кнежевича, которые накануне обсуждения закона слетали в Белград и получили благословение "на защиту православия" от Патриарха Сербского Иринея. Вернувшись в Подгорицу, оппозиционеры призвали своих сторонников в день голосования выйти к зданию Скупщины в знак протеста.

Черногорские депутаты начали обсуждение законопроекта 26 декабря в 11:00 по местному времени (13:00 мск). К этому моменту полиция Черногории блокировала весь правительственный квартал в столице, чтобы не допустить акции протеста верующих у здания парламента. Епископы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви отслужили на улице молебен в присутствии нескольких тысяч человек. Затем лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, выступая в парламенте, призвал своих сторонников блокировать улицы и автомагистрали.

Жители Беране на востоке страны первыми перегородили перекресток на въезде в город, парализовав движение по четырем направлениям. Этому примеру последовали жители других городов. Как заявил ТАСС Мандич, вскоре протестующие перекрыли движение в большинстве городов Черногории, в том числе в Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Которе и туристической столице Черногории Будве. Последним к акции присоединился второй по величине город страны Никшич.

Массовые протесты и задержания

За короткий срок число протестующих выросло от нескольких сотен до тысяч, несмотря на показательные задержания в столице. Опираясь на такую поддержку населения, оппозиция предложила власти отозвать закон для доработки.

Однако премьер-министр Душко Маркович остался непреклонен даже перед словами митрополита Амфилохия. После этого оппозиция попыталась добиться внесения поправок в законопроект, однако профильный комитет парламента отказался принимать их.

Тем временем протестующие в Никшиче - главном индустриальном центре Черногории - прорвали полицейское оцепление и выдвинулись маршем на столицу страны. По данным организаторов, в шествии приняло участие несколько тысяч человек. Еще столько же протестующих к этому моменту собралось в Подгорице у оцепленного полицейскими парламента.

Власть приняла решение идти на обострение и применила жесткие меры. Начались задержания протестующих в разных городах страны. После попытки оппозиции сорвать окончательное голосование в парламенте при помощи слезоточивого газа и потасовки, стражи порядка добрались и до политиков. Впервые в новейшей истории страны полиция задержала всех без исключения депутатов оппозиционного "Демократического фронта", которых набралось 22 человека.

В отсутствие оппозиции правящая коалиция поочередно отклонила каждую из предложенных поправок, а затем единогласно, 45 голосами, приняла противоречивый закон.

Продолжение следует?

На улицы вышли не только сторонники оппозиции, но и сотни священников и монахов, поэтому предновогодние дни в Черногории обещают быть неспокойными.

Принятый парламентом закон, с одной стороны, отрезает протестующим пути к отступлению, а с другой - объединяет на религиозной почве непримиримых политических оппонентов. Тот факт, что политологи подозревают США в навязывании Черногории спорного закона, связывая его принятие с недавним визитом посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, отметившегося в религиозном расколе на Украине, лишь усугубляет ситуацию.

Теги
ЧерногорияДжуканович, МилоСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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