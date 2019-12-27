Главе Конституционного суда Армении предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении в пятницу предъявила обвинение главе Конституционного суда страны Грайру Товмасяну в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело по неосторожности к тяжким последствиям", - отметили в пресс-службе ССС.

Специальная следственная служба избрала в качестве меры пресечения подписку о невыезде в отношении Товмасяна. "В отношении меня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Я отказался давать показания, думаю, что это политический процесс", - сообщил журналистам Товмасян.

В настоящий момент детали обвинения не раскрываются. В пятницу утром следователи ССС прибыли в Конституционный суд, где и допросили Товмасяна и предъявили ему обвинение. Сторонники Грайра Товмасяна, которые с утра собрались у здания КС, заявили, что предъявленное Товмасяну обвинение является политическим преследованием.

Разногласия между главой КС и нынешней властью страны обострились после того, как КС принял решение отправить дело арестованного экс-президента Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека и в Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения.