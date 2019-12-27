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Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам

По словам главы президентской пресс-службы, Филиппины планируют ужесточить ограничения на въезд граждан США в случае введения Вашингтоном санкций

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Филиппины отказали во въезде двум членам американского Сената и планируют ужесточить ограничения на въезд граждан США в случае введения Вашингтоном санкций. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского президента Сальвадора Понело.

Отмечается, что уже принятые запреты были наложены на въезд сенаторов Ричарда Дурбина (демократ от штата Иллинойс) и Патрика Лихи (демократ, от штата Вермонт). По словам главы президентской пресс-службы, меры в отношении всех американских граждан будут приняты в случае, если США введут ограничения в отношении любого филиппинского должностного лица за арест оппозиционного администрации президента Родриго Дутерте депутата Лейлы де Лимы. "Мы не будем сидеть сложа руки, если они [США] продолжат вмешиваться в наши дела как суверенного государства", - добавил Понело.

Отмечается, что данный шаг является ответом на принятие Конгрессом США положений к бюджету на 2020 год, предусматривающих введение санкций против филиппинцев, причастных к аресту и тюремному заключению де Лимы. Сенатор парламента Филиппин Лейла де Лима находится в тюрьме за нарушение закона об обороте наркотиков. Она была одним из наиболее активных критиков жесткой политики действующего президента Родриго Дутерте в отношении войны с наркотиками.

Теги
СШАФилиппины
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