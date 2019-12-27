Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте президента Украины.

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в документе.

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову.

Роман Труба руководил ГБР с 2017 года. Назначенная и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова является руководителем комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и депутатом от партии "Слуга народа". Кроме того, Венедиктова заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета.