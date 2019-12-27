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США считают целесообразным введение миротворцев ООН в Донбасс

По мнению временного поверенного в делах США на Украине, это стало бы промежуточным шагом в восстановлении контроля Киева над этим регионом

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор считает целесообразным введение в Донбасс миротворческих сил под эгидой ООН. Об этом исполняющий обязанности главы американской дипмиссии, покидающий Киев в начале будущего года, заявил в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

По словам Тейлора, с точки зрения США, урегулирование конфликта в Донбассе должно в конечном счете привести к восстановлению полного контроля Киева над этим регионом и введение миротворцев могло бы стать "промежуточным шагом" в этом направлении.

"И [Курт] Волкер (бывший спецпредставитель США на Украине - прим. ТАСС), и другие хорошо вам известные люди работали над тем, как можно этой цели добиться, - сказал Уильям Тейлор. - По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины [Вадим Пристайко] недавно опять упомянул об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть".

Тейлор также рассказал о том, какой он представляет гипотетическую миссию в Донбассе: "Очевидно, ее должен был бы утвердить Совет Безопасности ООН. По такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить в Донбасс. Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент в Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить".

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