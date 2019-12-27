{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОБСЕ приветствуют решение КС Турции о разблокировке "Википедии"

Представитель ОБСЕ призывал власти выполнить решение и гарантировать свободу доступа к онлайн-информации для всех

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал решение Конституционного суда Турции о признании блокировки онлайн-энциклопедии "Википедия" нарушением прав граждан на свободу самовыражения.

"Я приветствую решение суда, признавшего, что блокировка "Википедии" с 2017 года является нарушением свободы самовыражения. Я призываю власти выполнить это решение и гарантировать свободу доступа к онлайн-информации для всех", - написал он в пятницу в Twitter.

Решение было принято в четверг путем голосования десяти членов Конституционного суда. Шестеро из них признали такой шаг ущемлением прав человека.

Доступ к электронной энциклопедии власти Турции заблокировали 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что "Википедия" якобы очерняла имидж страны, в частности, рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации", однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

Теги
Турция
Реклама на ТАСС
Интервью
Посол МИД РФ: откат в приднестровском урегулировании налицо
Сергей Губарев — о том, почему переговоры между Кишиневом и Тирасполем зашли в тупик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС