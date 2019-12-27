В ОБСЕ приветствуют решение КС Турции о разблокировке "Википедии"

"Я приветствую решение суда, признавшего, что блокировка "Википедии" с 2017 года является нарушением свободы самовыражения. Я призываю власти выполнить это решение и гарантировать свободу доступа к онлайн-информации для всех", - написал он в пятницу в Twitter.

Решение было принято в четверг путем голосования десяти членов Конституционного суда. Шестеро из них признали такой шаг ущемлением прав человека.

Доступ к электронной энциклопедии власти Турции заблокировали 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что "Википедия" якобы очерняла имидж страны, в частности, рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации", однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.