Прокуратура Черногории на сутки задержала лидеров оппозиции

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Черногории задержала на 24 часа лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича. Вместе с ними задержан депутат Милун Зогович, сообщает пресс-служба ведомства.

Зогович обвиняется в нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей. Мандичу и Кнежевичу вменяют препятствование должностному лицу исполнения его обязанностей. Таким образом прокуратура квалифицировала массовую потасовку в здании парламента Черногории в ночь на пятницу в связи с принятием закона о свободе вероисповедания. Оппозиционеров обвиняют в нападении на спикера парламента Ивана Брайовича.

Сообщается, что остальные 19 оппозиционных депутатов, задержанные накануне, отпущены.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.