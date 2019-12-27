Германия отказала Украине в военной помощи

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал правительство ФРГ предоставить военную помощь его стране, но получил отказ.

"Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена, - сказал он в опубликованном в пятницу интервью германской медиагруппе RND. - Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины".

Пристайко заявил, что Германия и ЕС сделали очень много для Украины, "но недостаточно, чтобы положить конец гибели людей". "Мы оплакиваем 13 тыс. погибших, и ежедневно их, к сожалению, становится больше", - сказал министр. Глава МИД также заявил, что ценит вклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель в урегулирование конфликта, но Киев ожидает большей поддержки. "Ведь речь идет о нашем выживании как нации", - утверждал украинский министр.

14 декабря Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Это, по его словам, будет обсуждаться, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил 20 декабря, что Киев не исключает возможности силового решения конфликта в Донбассе в форме "операции по принуждению в миру".