Ас-Сиси обсудил с Путиным урегулирование в Ливии

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Активизацию усилий по урегулированию кризиса в Ливии обсудили в пятницу в телефонном разговоре президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель главы Египта Бассам Рады.

"Во время беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии, достигнув договоренности о важности активизации совместных усилий двух стран с целью урегулирования ливийского кризиса, борьбы с вооруженными милициями и террористическими группировками, а также прекращения незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела", - указал спикер египетского лидера.