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Ас-Сиси обсудил с Путиным урегулирование в Ливии

Официальный представитель главы Египта уточнил, что стороны достигли договоренности о важности активизации совместных усилий двух стран с целью урегулирования ливийского кризиса

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Активизацию усилий по урегулированию кризиса в Ливии обсудили в пятницу в телефонном разговоре президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель главы Египта Бассам Рады.

"Во время беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии, достигнув договоренности о важности активизации совместных усилий двух стран с целью урегулирования ливийского кризиса, борьбы с вооруженными милициями и террористическими группировками, а также прекращения незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела", - указал спикер египетского лидера.

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