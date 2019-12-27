WikiLeaks опубликовала новые документы, подтверждающие постановку инцидента в Думе

Один из документов представляет собой переписку 27-28 февраля между членами Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии (МУФС) и руководством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В одном из электронных писем начальник Кабинета генерального директора ОЗХО Себастьен Браха поручает удалить из базы данных инженерный отчет Яна Хендерсона. "Пожалуйста, удалите этот документ из архива по регистрации документов, - говорится в письме. - И, пожалуйста, удалить все следы, если таковые имеются, его доставки, хранения и чего бы то ни было еще в архиве".

В другом документе указывается на то, что ряд экспертов пришел к выводу о том, что "наблюдаемые симптомы [у предполагаемых жертв химатаки] не соответствуют симптомам воздействия хлора или какого-либо другого химиката". В еще одном документе, датированном июлем 2018 года, говорится о том, что инспекторы МУФС, проводившие расследование инцидента в самой Думе, должны быть исключены из процесса обсуждения доклада.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены (на месте атаки) вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.