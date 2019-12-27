{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

WikiLeaks опубликовала новые документы, подтверждающие постановку инцидента в Думе

Как указывается в одном из документов, некоторые эксперты пришли к выводу, что симптомы у предполагаемых жертв химатаки не соответствуют симптомам воздействия хлора или какого-либо другого химиката

ГААГА, 27 декабря. /ТАСС/. WikiLeaks опубликовала очередную, четвертую серию документов, подтверждающих, что инцидент с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года являлся постановкой. Новые материалы размещены в пятницу на сайте организации.

На эту тему
Как Сирию обвиняли в применении химического оружия. Досье

Один из документов представляет собой переписку 27-28 февраля между членами Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии (МУФС) и руководством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В одном из электронных писем начальник Кабинета генерального директора ОЗХО Себастьен Браха поручает удалить из базы данных инженерный отчет Яна Хендерсона. "Пожалуйста, удалите этот документ из архива по регистрации документов, - говорится в письме. - И, пожалуйста, удалить все следы, если таковые имеются, его доставки, хранения и чего бы то ни было еще в архиве".

В другом документе указывается на то, что ряд экспертов пришел к выводу о том, что "наблюдаемые симптомы [у предполагаемых жертв химатаки] не соответствуют симптомам воздействия хлора или какого-либо другого химиката". В еще одном документе, датированном июлем 2018 года, говорится о том, что инспекторы МУФС, проводившие расследование инцидента в самой Думе, должны быть исключены из процесса обсуждения доклада.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены (на месте атаки) вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Украинский русскоязычный телеканал для Донбасса начнет вещание в феврале
Замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук заявил, что позиция канала по отношению к событиям в стране будет "незаангажированной" и "честной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС