Украинский русскоязычный телеканал для Донбасса начнет вещание в феврале

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры Украины в феврале запустит в эфир русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил в пятницу заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

По его словам, на первом этапе канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания. Это будут "лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", пообещал замглавы Минкульта.

По его словам, правительство сейчас работает над концепцией информационного вещания государственного русскоязычного телеканала - "стратегическим пакетом посланий" для жителей Донбасса. Максимчук утверждает, что позиция канала по отношению к событиям на Украине будет "незаангажированной" и "честной".

Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский в конце октября заявил, что новый государственный украинский русскоязычный канал будет запущен через три месяца.

В начале 2015 года на Украине было анонсировано создание телеканала "Украина завтра", рассчитанного на зарубежную русскоязычную аудиторию. В октябре телеканал начал вещание под названием UATV. Вещание велось на украинском и русском языках каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами. По словам первого заместителя председателя Верховной рады Андрея Парубия, канал был создан с целью участия в информационной войне против "кремлевской пропаганды".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины сообщило, что UATV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В настоящее время канал в круглосуточном режиме транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - английском, арабском, крымско-татарском, русском и украинском.