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ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями

Спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских отметил, что Москва не противопоставляет свою инициативу уже существующей Будапештской конвенции, а предлагает ее "как можно больше осовременить"
Здание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке EPA/MATT CAMPBELL
Описание
Здание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© EPA/MATT CAMPBELL

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу приняла предложенную Россией резолюцию, которая дает старт разработке международной конвенции для борьбы с киберпреступлениями. В поддержку документа высказались 79 государств, 60 проголосовали против, 33 страны воздержались.

В частности, Генассамблея постановила "учредить специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Предполагается, что в ходе работы над конвенцией будут в полной мере учитываться "предпринимаемые на национальном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях". В частности, планируется использовать "итоги работы межправительственной группы экспертов открытого состава для проведения всеобъемлющего исследования по киберпреступности".

Проект резолюции был внесен на рассмотрение ГА ООН в середине декабря, а до этого получил одобрение Третьего комитета Генассамблеи. Смысл резолюции "состоит именно в том, чтобы сообща навалиться на это очень серьезное зло, которое наносит колоссальный, триллионный ущерб всей мировой экономике и лично гражданам", пояснял ранее ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Дипломат уточнил, что Москва не противопоставляет свою инициативу уже существующей Будапештской конвенции, а предлагает ее "как можно больше осовременить". Например, в Будапештской конвенции прописано всего девять видов преступлений, а сейчас их уже больше 30, и это признается всеми участниками дискуссии, сказал он. Кроме того, она не затрагивает тему кибертерроризма, а эта тема обязательно должна быть прописана в конвенции, подчеркнул Крутских.

За и против резолюции

Перед голосованием слово взял представитель Финляндии, который выступил от имени и других стран Евросоюза. Он раскритиковал российскую инициативу, призвав членов Генассамблеи ее не поддерживать.

"Начало переговоров при отсутствии консенсуса создаст дополнительную поляризацию между государствами, - утверждал финский дипломат. - Кроме того, если переговоры по новому договору увенчаются успехом, скорее всего, это приведет к более низким стандартам с учетом сложностей с выработкой международного соглашения по вопросам киберпространства, и это лишь усилит цифровой и экономический разрыв, а также будет мешать эффективному сотрудничеству".

Схожую позицию высказала представитель США. По ее мнению, данная резолюция "подорвет международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в тот момент, когда более тесная координация абсолютно необходима". Американский дипломат добавила, что не видит "консенсуса среди государств-членов в отношении необходимости разработки нового договора", и это, по ее мнению, "будет лишь мешать глобальным усилиям". "Данная резолюция преждевременна и предвосхищает итоги нынешней работы экспертной группы", - отметила она.

"Этот [специальный межправительственный] комитет в 2020 году проведет свою первую организационную сессию в Нью-Йорке, чтобы максимальное количество стран могло принять в ней участие, - возразил заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин. - В ходе этой сессии будут согласованы модальности и план дальнейших действий комитета". Он напомнил, что в свое время "аналогичный путь прошли конвенция ООН против коррупции и конвенция против транснациональной оргпреступности".

"В резолюции прямо предусматривается, что будущий комитет должен принимать во внимание результаты работы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году", - продолжил он, уточнив, что с учетом этого фактора субстантивная работа над конвенцией начнется в 2021 году. "Россия всецело поддерживает Венскую группу [экспертов], ни о каких дублирующих площадках, естественно, речи быть не может", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Кузьмин, резолюция предполагает, что "эра клубных договоренностей должна уступить место демократическому переговорному процессу". "Для нас принципиально важно, чтобы этот процесс носил открытый инклюзивный и транспарентный характер", - заключил он.

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