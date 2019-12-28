WSJ: на подрядчиков США в Афганистане подали в суд за платежи талибам за безопасность

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Американские и международные компании, выступавшие подрядчиками в проектах восстановления Афганистана, выплачивали крупные отступные за свою безопасность радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщила газета The Wall Street Journal, такие обвинения предъявлены в иске, который направили в пятницу на рассмотрение окружного суда в Вашингтоне родственники 143 американских военнослужащих и контрактников, погибших или получивших ранения в Афганистане в период с 2009 по 2017 год.

Иск оформлен юридическими фирмами Kellogg Hansen, Willkie Farr & Gallagher и Sparacino. "Ответчиками являются крупные корпорации, которые ведут доходный бизнес в Афганистане. Плата за защиту, как предполагается, приводила к тому, что нападения [талибов] совершались не в отношении интересов ответчиков. Деньги шли на финансирование подъема терроризма, приведшего к гибели и ранению тысяч американцев, в том числе наших клиентов", - пояснил газете представитель Kellogg Hansen Джошуа Брэнсон.

Согласно изложенным в иске данным, ответчиками названы два крупнейших в свое время подрядчика Агентства международного развития США (USAID), DAI Global и Louis Berger, которым, как пишет газета, досталось более $1 млрд из средств, выделенных Вашингтоном на восстановление Афганистана в 2007-2009 годах. Louis Berger с тех пор перешла под контроль канадской компании WSP Global. Претензии также обращены к базирующимся в США корпорации Black & Veatch, группам Centerra и Janus Global Operations, к британской G4S и южноафриканской MTN.

Упомянутые выше компании отказались по просьбе The Wall Street Journal прокомментировать исковую жалобу.

Истцы полагают, что размер платы талибам за ненападение на сотрудников частных компаний достигал от 20 до 40% средств, выделенных под реализацию того или иного проекта. Чаще всего выплаты обговаривались через местных посредников. Обвинения основаны на информации конфиденциальных источников, докладах профильных комитетов Конгресса США, публикациях в печати и отчетах надзорных органов. Как обращает внимание газета, практика косвенного финансирования "Талибана" в Афганистане неоднократно ставилась в вину американским частным компаниям со времени ввода войск США в эту страну, однако никто не подвергся уголовному преследование за это.

Переговоры с талибами

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет - с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной.

По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей вывод более 5 тыс. военнослужащих США из Афганистана. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.