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В ДНР назвали число людей в списках на обмен пленными в Донбассе и дату передачи

Власти республики сообщили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 29 декабря по формуле "87 на 55"
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Республики Донбасса 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Об этом в субботу сообщила представитель Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова.

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"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - цитирует ее пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.

В понедельник контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала обмен удерживаемыми лицами до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита "нормандской четверки" в Париже.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в Донбассе
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