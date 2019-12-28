Президент Южной Осетии помиловал грузинского врача, осужденного за нарушение границы

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал грузинского гражданина Важи Гаприндашвили, обвиняемого в незаконном пересечении границы. Об этом говорится в указе президента республики, опубликованном на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 38 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю помиловать осужденного Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 года рождения, гражданина Республики Грузия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии в субботу сообщил журналистам, что после вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту Южной Осетии с ходатайством о помиловании. "Принимая во внимание, что незаконный переход госграницы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики, и исходя из гуманных соображений, президент Южной Осетии принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию", - сообщили в КГБ республики.

Как отмечается, власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет "должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе". Важи Гаприндашвили уже передали Грузии.

Как уточнили ТАСС в Верховном суде республики, Гаприндашвили был признан виновным приговором Ленингорского районного суда от 20 декабря. "Ему назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в Верховном суде. Суд постановил исчислять срок наказания с момента фактического задержания осужденного, то есть с 9 ноября 2019 года.

О помилованном

Гаприндашвили задержали 9 ноября в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района, он обвинялся в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии арестовал его на два месяца. Свою обеспокоенность по поводу задержания Гаприндашвили, который является председателем Союза травматологов и ортопедов Грузии, 15 ноября выразило Объединение медицинских ассоциаций Грузии.

18 ноября КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача. В Тбилиси категорически опровергают участие Гаприндашвили в военных действиях. 19 ноября задержание Гаприндашвили обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия.