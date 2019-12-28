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СМИ: кабмин Австрии во главе с Курцем планируют привести к присяге 7 января

По данным газеты Kronen Zeitung, Австрийская народная партия и партия "Зеленые" планируют представить рабочую программу коалиционного правительства 2 января 2020 года

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зеленые" планируют представить рабочую программу коалиционного правительства 2 января 2020 года. Их совместный кабинет министров может быть приведен к присяге 7 января 2020 года. Об этом сообщила в субботу австрийская газета Kronen Zeitung.

По ее данным, рабочая программа и список министров обе партии объявят 2 января, и 7 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен может привести к присяге новый кабинет министров. В результате этого лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером.

Согласно информации издания Österreich, от АНП министром финансов может стать Гернот Блюмель, министром внутренних дел - Карл Нехаммер, министром обороны - Каролине Эдштадлер, министром экономики - Маргарете Шрамбёк, министром сельского хозяйства - Элизабет Кёстингер, министром образования - Хайнц Фасманн.

От партии "Зеленые" министром экологии и транспорта может стать Леоноре Гевесслер, министром труда, социальных дел и здравоохранения - Руди Аншобер, министром по делам женщин, семьи и молодежи - Ева Блимлингер, министром иностранных дел - Лотар Локль, министром юстиции - Альма Цадич.

27 декабря Курц заявил, что в январе 2020 года ожидает приведения к присяге нового коалиционного правительства Австрии под его руководством совместно с партией "Зеленые". Лидер АНП в октябре получил мандат на формирование нового правительства республики после победы его партии на досрочных парламентских выборах. Переходное правительство во главе с канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Курц сможет считаться канцлером только после приведения к присяге его правительства, состав которого еще должен будет утвердить президент страны.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
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