Конте заявил, что его правительство сохранится до 2023 года

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на работу своего правительства до завершения срока нынешнего созыва парламента в 2023 году.

"Нас ожидает марафон на три года. Это не означает, что мы замедлим движение, но этот четко определенный временной период позволит нам планировать наши инициативы. Мы стремимся реализовать амбициозный план реформ, чтобы принять меры, которые страна давно ждет", - сказал Конте в субботу на пресс-конференции по итогам года.

Премьер, который возглавляет коалиционное правительство, опирающееся на Демократическую партию (ДП) и "Движение "5 звезд", указал, что "политике не нужны споры и полемика". "Полемика не идет на пользу политике, и ни одна политическая сила не должна выстраивать на полемике свою популярность", - сказал Конте. Он признал, что внутри коалиции бывают споры по разным вопросам, но его метод работы основывается на принципах диалога, который позволяет лучше изучить проблему.

Конте также отверг предположения о том, что он намерен основать собственную партию. "Создание новых групп в парламенте, даже в поддержку правительства, не послужит его укреплению. В данный момент фрагментация политических сил большинства не идет на пользу кабинету", - указал он.

Конте сохранил пост премьера после развала первой правящей коалиции, в которую, после выборов в марте 2018 года, наряду с "Движением" входила партия "Лига". После достижения в сентябре соглашения об альянсе "Движения" с ДП из последней вышел бывший премьер-министр Маттео Ренци, объявив о создании новой партии "Живая Италия". Она поддерживает правительство, гарантируя сохранение большинства в парламенте, и по этой причине имеет определенные рычаги давления на коалицию.