Последние субботние протесты "желтых жилетов" и профсоюзов в 2019 году проходят в Париже

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Участники протестного движения "желтые жилеты" вместе с представителями ведущих профсоюзов страны вновь вышли на улицы французской столицы в последнюю субботу 2019 года, чтобы напомнить о своих требованиях властям страны. Колонна демонстрантов начала свой путь от площади Биржи во втором округе Парижа и проследует до Северного вокзала через площадь Республики.

"Мы ни от чего не отказываемся!", "Желтым жилетам" больше года", "Никакого перемирия!", "Забастовка до пенсии" - эти и многие другие лозунги украшают плакаты, которые можно наблюдать над толпой протестующих. Большинство участников марша облачены в традиционные светоотражающие жилеты желтого и салатового цветов, однако заметное количество манифестантов пришли и в красных жилетах профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), большинство из которых работники железнодорожного транспорта.

В то время как пародийные песни и обличительные лозунги в адрес властей и "капиталистов" никуда не делись, большинство лозунгов и транспарантов посвящены именно солидарности трудящихся, которые выступают против проводимой правительством пенсионной реформы. Примечательно, что руководство синдикатов официально не призывало к участию в данном мероприятии, однако, учитывая, что в течение года представители "желтых жилетов" каждые выходные старались выбирать самые злободневные темы, не забывая, впрочем, о стандартных требованиях, выступление в поддержку профсоюзов выглядит вполне естественным.

Несмотря на относительно небольшое число манифестантов, обстановка периодически накаляется в те моменты, когда идущие впереди колонны полицейские притормаживают ее, чтобы находящиеся в середине и хвосте шествия не сильно растягивались по маршруту. Небольшие стычки со стражами порядка ограничиваются толчками и перебранкой на повышенных тонах, пока полиция не прибегала к спецсредствам для охлаждения пыла наиболее агрессивных манифестантов.

Объединение протестов

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек, хотя со временем продолжало постепенно сокращаться. Первоначально "желтые жилеты" протестовали против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Впоследствии список требований расширился и охватил все сферы жизни общества: от экономики и сферы труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики. В декабре 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон принял ряд мер в ответ на требования манифестантов. Тем не менее протестное движение продолжается, его участники требуют отставки главы государства и кабинета министров.

Параллельно с протестами "желтых жилетов" власти Франции столкнулись с организованными акциями крупнейших профсоюзов, которые выступали против планов правительства отменить существующие 42 особых "пенсионных режима", заменив их общей системой, основанной на принципе начисления баллов в соответствии с размером зарплаты и трудовым стажем. Первая всеобщая забастовка потрясла страну 5 декабря, тогда же на улицы различных городов, по данным МВД, вышли около 800 тыс. человек. С тех пор работники транспортной сферы проводят бессрочную забастовку, что привело к серьезному сокращению количества поездов и автобусов по всей стране, а также принесло большие убытки предпринимателям, недосчитавшимся клиентов накануне Рождества.

И демонстрации "желтых жилетов", и бессрочную забастовку транспортников уже называют самыми долгими в истории Пятой республики. Конфликт на почве пенсионной реформы уже превысил 22-дневный срок аналогичной забастовки, проходившей в 1995 году (когда правительству Алена Жюппе (1995-1997 годы) пришлось отказаться от своих планов по изменению пенсионной системы), и имеет все шансы установить новый рекорд. В конце 1986-начале 1987 годов забастовка работников SNCF, требовавших улучшения условий труда, продолжалась 28 дней и, как и сейчас, без "рождественского перемирия".