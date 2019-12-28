Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Киев готовится в воскресенье, 29 декабря, провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого", - цитирует его пресс-служба офиса президента Украины. При этом Зеленский не стал уточнять формулу обмена, сказав, что "должна быть полностью завершена верификация всех людей".

Как ожидается, в районе пункта въезда-выезда "Майорское" на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.