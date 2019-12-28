{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

При этом украинский лидер не уточнил формулу обмена

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Киев готовится в воскресенье, 29 декабря, провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого", - цитирует его пресс-служба офиса президента Украины. При этом Зеленский не стал уточнять формулу обмена, сказав, что "должна быть полностью завершена верификация всех людей".

Как ожидается, в районе пункта въезда-выезда "Майорское" на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
Последние субботние протесты "желтых жилетов" и профсоюзов в 2019 году проходят в Париже
Колонна демонстрантов начала свой путь от площади Биржи и проследует до Северного вокзала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС