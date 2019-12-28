Противники переноса памятника маршалу Коневу в Праге вышли на митинг

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Противники решения властей района Прага-6 перенести находящийся на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу потребовали в субботу сохранить монумент освободителя чешской столицы от нацистов. Они провели митинг на площади Интербригады, на которой он установлен.

"Позор властям [района] Прага-6!", "Требуем оставить памятник на месте!" - скандировали несколько десятков митингующих. Они возложили венки и букеты живых цветов к подножью монумента. Некоторые из них были облачены в форму советских солдат конца Второй мировой войны. Над их головами развивались флаги Советского Союза и Чехии.

Митинг был приурочен к 122-ой годовщине со дня рождения маршала. Его организаторами выступили чешские общественные организации, объединившиеся в гражданскую инициативу "Цветы для Конева".

Также у монумента маршала собралось около десятка сторонников решения муниципальных властей о его переносе, которые затеяли словесную перебранку с участниками акции почтения памяти полководца. Полиции пришлось неоднократно вмешиваться, чтобы пресечь развитие потасовки.

Осквернение памятника

Памятник Коневу ранее вновь осквернили неизвестные. Они повесили на руку выполненной из бронзы статуи полководца гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала. В прошедшей почти две недели назад церемонии принимала участие его внучка Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, местных общественных организаций и гражданские активисты.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в субботу в комментарии ТАСС, что те, кто осквернил памятник маршалу Коневу в Праге, таким образом обеляют нацизм.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. В министерстве отметили, что принятое на муниципальном уровне решение "способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа". Как подчеркнули в ведомстве, МИД рассчитывает, что "инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки".

Местное население неоднократно демонстрировало свое недовольство решением властей о переносе монумента. Так, в середине сентября местный житель в знак протеста приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника.

Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе. Глава государства заявил в эфире телеканала "Баррандов", что он "рекомендовал бы оставить памятник на месте". ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) 14 сентября принял постановление с призывом к правительству, МИД и министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Прага-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.