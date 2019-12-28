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Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту в Киеве

Мэр Киева возглавил движение по обновленному путепроводу на квадроцикле

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Шулявский мост в центре украинской столицы, часть которого из-за усталости конструкций обвалилась в феврале 2017 года, после реконструкции открыли для движения транспорта. Об этом в субботу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник в красном костюме Деда Мороза и колпаке возглавил движение по обновленному путепроводу на квадроцикле. "Напомню, движение транспорта там закрыли и начали разбирать "уставший мост" 17 марта этого года", - написал он на странице в Facebook. Кличко добавил, что позже в этом районе откроют транспортную развязку.

В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась на припаркованные автомобили, погибших и раненых в результате инцидента не было. Кличко тогда заявил, что мост "устал от времени" и пообещал реконструировать его в течение двух лет.

Ремонт продолжался около 10 месяцев, а его начало сопровождал крупный коррупционный скандал. В частности, в июле 2018 года мэрия утвердила строительную смету на $33 млн, однако в октябре 2019 года Кличко распорядился утвердить новый проект, стоимость работ по которому выросла до $41,7 млн. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по статье о злоупотреблении властью и хищении государственных средств против мэра города.

Мэр Киева около полугода назад ввел в эксплуатацию в центре украинской столице другой мост, который получил в народе название мост Кличко. Часть пола этого сооружения выполнена из прозрачного стекла, которое треснуло спустя сутки после торжественного открытия. Сам градоначальник тогда заявил, что произошла "диверсия" и "акт вандализма", а он из-за этого "очень зол".

Теги
УкраинаКличко, Виталий Владимирович
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