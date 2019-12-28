Партия Эрдогана 30 декабря может представить парламенту мандат на отправку войск в Ливию

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, председателем которой является президент Тайип Эрдоган, намерена 30 декабря направить на рассмотрение депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) мандат правительства по отправке войск в Ливию. Об этом сообщило в субботу Anadolu Ajansi со ссылкой на источник в ПСР.

Источник в партии Эрдогана также не исключил, что голосование по данной теме может пройти в четверг, 2 января. Ранее ожидалось, что мандат может быть утвержден парламентариями либо 7, либо 8 января, после возвращения с каникул.

Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. Эрдоган утвердил его 26 декабря и в тот же день сообщил, что уже в январе запросит у парламента разрешение отправить в Ливию войска.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.