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Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе

Обмен запланирован на 29 декабря на контрольном пункте "Майорское"

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Левый берег", ссылаясь на пресс-центр штаба силовой операции.

Как сообщил изданию представитель штаба Виталий Саранцев, "фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента". "Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем", - добавил он.

Ранее в штабе силовой операции сообщили, что в воскресенье контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" будет закрыт для движения.

Как ожидается, в районе "Майорского" в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

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