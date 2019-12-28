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Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе

Свои действия националисты координируют через соцсети

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа МВД "Беркут", чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в республиках Донбасса. По мнению радикалов, если бывшие сотрудники правоохранительных органов не попадут в район Горловки к утру воскресенья, то их обмен будет невозможен.

Свои действия националисты координируют через социальные сети. В частности, в рамках информационной кампании "Удержать "Беркут". "Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом", - написал один из них. Порядка двух сотен радикалов также находятся возле здания Апелляционного суда в Киеве, где судьи рассматривают жалобы экс-сотрудников МВД по делу о стрельбе на "майдане".

Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие спецназовцы есть в списках на обмен в Донбассе.

Всего по делу проходят пять сотрудников "Беркута", ранее суд отпустил под домашний арест двух из них - Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств о причастности обвиняемых к стрельбе. Под стражей остаются бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и два бойца спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

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