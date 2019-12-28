Президент Эстонии надеется на визит Путина в республику в 2020 году

ТАЛЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд искренне надеется, что Владимир Путин примет участие в работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом она заявила в субботу в интервью телеканалу ETV+.

"Я искренне надеюсь, что и Путин, и другие главы государств, в которых проживают финно-угры, приедут в Тарту, - сказала она. - Мы знаем, что только у трех финно-угорских народов есть свое государство, это Венгрия, Финляндия и Эстония, но народов гораздо больше. Поэтому будет разумно, если все президенты почтут своим присутствием этот большой праздник, Всемирный финно-угорский конгресс".

Она выразила уверенность в том, что прямые контакты между президентами Эстонии и России необходимы.

"После той встречи [в Москве в апреле] у нас были дискуссии, в рамках которых обсуждались важные вещи, например, железная дорога и инфраструктура, - добавила она. - Я убеждена, что такой обмен мыслями по техническим вопросам и принятие решений по ним вполне реальны даже в нынешней сложной политической ситуации. Есть вещи, которые мы понимаем совершенно по-разному, и эти разногласия невозможно решить быстро. Работа по этим вопросам может длиться десятилетиями, но это не повод, чтобы не делать эту работу".

Ранее Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Она отметила, что форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

18 апреля Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в будущем году.