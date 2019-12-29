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Удерживавшиеся в ЛНР в связи с конфликтом в Донбассе лица убыли из Луганска к месту обмена

Точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена, отметила представитель Луганской народной республики Ольга Кобцева

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Лица, удерживавшиеся на территории Луганской народной республики (ЛНР) в связи с конфликтом в Донбассе, в воскресенье утром убыли из Луганска к месту обмена пленными. Об этом сообщила представитель республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отравляемся на пропускной пункт "Майорское" в ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик. Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки и надеемся, что украинская сторона до конца выполнит свои обязательства", - цитирует Кобцеву агентство Луганскинформцентр.

Она отметила, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

Накануне Кобцева заявила о том, что Луганск выполнил все условия для проведения обмена удерживаемыми лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу днем подтвердил готовность Киева к обмену, проведение которого запланировано на воскресенье на линии соприкосновения между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной в районе пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеОбмен пленными в ДонбассеЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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