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Кризис на Украине

Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами выехала к месту обмена пленными

Обмен пленными запланирован в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское"

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Автоколонна с удерживаемыми в Донецкой народной республике в результате конфликта лицами выехала в воскресенье из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения первого за два года обмена пленными. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

Обмен пленными запланирован на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Договоренности провести обмен пленными в Донбассе до нового года были приняты лидерами стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Предстоящий обмен будет проведен по принципу "всех установленных на всех установленных".

В последний раз обмен пленными в Донбассе был более двух лет назад. 27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 человека и получил 73.

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" заложен в 6 пункте комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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Кризис на Украине
Удерживаемые в ДНР и ЛНР лица доставлены к месту обмена
Обмен пленными запланирован на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой
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