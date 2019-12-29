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В Гвинее-Бисау началось голосование во втором туре президентских выборов

Во втором туре участвуют кандидат от правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде Домингуш Симойш Перейра и представитель "Движения за демократический поворот - Группы 15" Умару Сисоку Эмбало

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Голосование в рамках второго тура президентских выборов началось в Гвинее-Бисау в спокойной обстановке. Об этом сообщает в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC.

Во втором туре участвуют кандидат от правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра и представитель "Движения за демократический поворот - Группы 15" (МАДЕМ - Г15) Умару Сисоку Эмбало. В первом туре эти политики, каждый из которых в свое время занимал пост премьер-министра, получили 40,13% и 27,65% соответственно. Общее число избирателей в этой стране на западе Африки достигает 700 тыс. человек.

Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш участвовал в первом туре, однако занял лишь четвертое место с поддержкой 12% избирателей. Он признал свое поражение, хотя и заявил, что голосование в первом туре было проведено с некоторыми нарушениями. Жозе Мариу Ваш стал первым в истории президентом Гвинеи-Бисау, который находился на своем посту полный пятилетний срок. С момента достижения независимости от Португалии в 1974 году страна пережила десять военных переворотов и их попыток.

В то же время последние пять лет были отмечены в Гвинее-Бисау острой политической конкуренцией между президентом и лидером правящей партии Домингушем Симойшем Перейрой. Именно противостояние этих двух ведущих политических фигур парализовало нормальную работу правительства и государственных структур.

Гвинея-Бисау - одна из самых бедных стран континента, почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день.

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Гвинея-Бисау
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