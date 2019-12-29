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Кризис на Украине

Удерживаемые в ДНР и ЛНР лица доставлены к месту обмена

Обмен пленными запланирован на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Удерживаемые в Донецкой народной республике (ДНР) в результате конфликта в Донбассе лица, которые находились в исправительных учреждениях пенитенциарной системы республики, доставлены в воскресенье к месту запланированной на 29 декабря процедуры первого за два года обмена пленными.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, охрану им обеспечивали сотрудники республиканских правоохранительных органов.

К месту запланированного обмена также привезли удерживаемых в Луганской народной республике, передает корреспондент ТАСС.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой. Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет целый день закрыт для движения.

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