Удерживаемые в ДНР и ЛНР лица доставлены к месту обмена

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Удерживаемые в Донецкой народной республике (ДНР) в результате конфликта в Донбассе лица, которые находились в исправительных учреждениях пенитенциарной системы республики, доставлены в воскресенье к месту запланированной на 29 декабря процедуры первого за два года обмена пленными.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, охрану им обеспечивали сотрудники республиканских правоохранительных органов.

К месту запланированного обмена также привезли удерживаемых в Луганской народной республике, передает корреспондент ТАСС.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой. Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет целый день закрыт для движения.