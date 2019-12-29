Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый за последние два года обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался в воскресенье под Горловкой. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Обмен начался", - отметила Морозова. Процесс проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда. Как рассказала омбудсмен, удерживавшиеся в ДНР в результате конфликта лица, подлежащие обмену, уже отправились в так называемую серую зону - территорию между позициями конфликтующих сторон - для финализации процедуры обмена.

Омбудсмен также сообщила, что Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые будут переданы Донбассу. "Что касается процессуальной очистки, то мы составили документ, который гарантирует процессуальную очистку лиц, которые сейчас находятся под следствием, либо под судом. И украинская сторона должна выполнить свои обязательства. И после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены. Речь идет о людях, которые обменяются в 2019 году", - отметила Морозова.

Она добавила, что порядка 80% лиц, которых передает Украина, не являются жителями республик Донбасса. "80% лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", - отметила Морозова.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сказала, что Киев включил в обменные списки ряд помилованных лиц, а также лиц, отпущенных под личное обязательство.

Число передаваемых лиц

По информации Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. При этом обмудсмен не исключила увеличение числа передаваемых лиц.

"Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. Так, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине", - сказала она.

Морозова добавила, что ДНР после процедуры обмена пленными намерена разыскать на Украине еще 160 человек.